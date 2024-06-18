Habere göre bazı kozmetik ve ilaçlarda domuz derisi ve kemiklerinin yer aldığını, bazı ilaçlarda ise alkol kullanıldığını kaydeden ünlü, bazı kültürlerde kullanılması ‘dinen ve örfen’ yasak maddelerin tıptan da çıkarıldığını savundu.

İSLAM İNACIYLA ŞEKİLLENEN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel doktoru Cevdet Erdöl, bunun en bariz örneğinin ‘İslam inancıyla şekillenen’ tıp anlayışında görüldüğünü vurguladı.

Erdoğan’ın doktoru şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde, gıda ve ilaç endüstrisinde yoğun bir şekilde Batılı ülkelerde üretilen jelatin kullanılmaktadır ve bu ürünün ana kaynakları içerisinde, ekonomik ve teknik bazı avantajları nedeniyle ağırlıklı olarak domuz deri ve kemikleri yer almaktadır. Helal olmayan katkılar içeren ilaç ve tıbbi cihazların, Müslümanlarca tüketilmesi endişe verici olup, bu durum genlerimizi, geleneklerimizi, inancımızı tehdit etmektedir. Bu hayati meseleyi zaruret kavramıyla geçiştirmemeli ve bir an önce ‘helal ilaç-helal tıbbi malzeme’ konusunda kendi alternatiflerimizi geliştirmeliyiz.”