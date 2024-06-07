Bursa'da müstakil evdeki kombiden çıkan yangın, evi kullanılmaz hale getirdi. Evde bulunan alzaymır hastası kadın, komşularının yardımıyla yanmaktan son anda kurtuldu.
Yangın, 13.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi 3. Hamam Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek yaşayan alzaymır hastası Baysel Ç., evinin mutfağındayken kombiden yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangından hafif etkilenen alzaymır hastası Baysel Ç.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını 30 dakikalık çalışma sonrası söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, ev kullanılmaz hale geldi.