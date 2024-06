Sakarya’da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili" başlıklı basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) iş birliğiyle koordine edilen, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in katılımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili" başlıklı basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Açılış konuşmalarının ardından RTÜK Üst Kurul Üyesi Deniz Güçer, kadına yönelik şiddetin medyadaki yansımalarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Açılış konuşması yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Araştırma uygulama merkezlerimizden bir tanesi de Kadın ve Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi. Süreç içerisinde gerek birimlerimizle gerekse araştırma merkezlerimizle "fikir sofrası" adı altında faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerle gerek üniversitenin yapılanmasıyla ilgili olan konuları gerekse şehrimize katkı verecek konuları, konunun esas aktörlerini bir araya getirerek onlar nezdinde tartışarak, görüşerek, fikir alışverişi yaparak, müzakere ederek adeta ortak aklı kullanarak sonuç üretmeye yol almaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde şehrimizin önde gelen isimlerinin bir araya gelerek kadına şiddetle ilgili olan bölümünde bir çalışma gerçekleştirildi ve bu çalışmanın neticesinde bir takım kararlar oluştu. Özellikle eğitimle ilgili olan kısım tabii ki üniversitenin ana gündemi ama kurumlar arası işbirliği bu anlamda son derece önemli olduğuna vurgu yapıldı" dedi.

"Medya gerçekten şiddetle, kadına yönelik şiddetle ilgili ciddi anlamda sorumluluk sahibi"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, programdaki konuşmasında, "Medya gerçekten şiddetle, kadına yönelik şiddetle ilgili ciddi anlamda sorumluluk sahibi. Az sonra RTÜK’ün tek kadın üyesi Deniz Güçer bir sunum yapacak. Orada nelerin yanlış yapıldığını, farkına varmadan nelerin de doğru örnekleri olduğunu daha iyi görme fırsatınız olacak. Bizim RTÜK olarak yapmış olduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde almış olduğumuz 8 maddeli ilke kararı bütün alanı barındıran şekilde programlanabilir veya kullanılabilir. İnşallah bundan sonraki süreçte de Basın İlan Kurumu Genel Müdürüyle de görüşmeler yaparak sizlerin de huzurlarına yazılı basınla da ne şekilde bu ilkelerin kullanılabileceğini göndereceğiz ve sizlerin de dikkatine sunacağız" diye konuştu.

"Her gün medyada görmüş olduğumuz değişik şiddet olaylarından üzüntü duyuyoruz"

Haberlerde izlediği şiddet olaylarına büyük üzüntü duyduğunu aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Her gün medyada görmüş olduğumuz değişik şiddet olaylarından ve bu şiddet olaylarının da her birisinin teşvik ettiğine şahit olmaktan üzüntü duyuyoruz. Devletimizin her kurumu, uzmanların bu konuda yapmış olduğu bütün çalışmalara rağmen önlem alınamamış ve bunun da tekrarlanıyor olması, gerçekten bir yerde bir eksikliğin olduğunu, bir yerden başlaması gerektiğini bizlere sürekli hatırlatıyor. Kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili medyanın gücünün konuşuluyor olması inanıyorum ki bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmamıza, bu işin daha az hasarla geçişine fırsat tanıyacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde herkes hemfikir oldu"

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "İlimizde kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ortak bir dilin oluşturulması, kurumlar arası işbirliğin sağlanması gayesiyle bir dizi toplantı sürecinin başlanması kararlaştırıldı. 2 hafta önce üniversitemiz bünyesinde ilk toplantımızı yaptık. Burada her şeyden önce tüm kurumların iş birliği içerisinde ve koordineli şekilde çalışılmasının önemi özellikle ön plana çıktı ve bu anlamda tüm kurumların da deneyimlerinden faydalanılmasının, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde oldukça büyük katkı sağlayacağı konusunda herkes hemfikir oldu" ifadelerini kullandı.

"Sakarya’da uzun bir vakit kadın cinayetinin hiç yaşanmadığı bir dönem geçirdik"

KEFEK’in görevlerinden bahseden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ise "Sakarya’da biz çok uzun bir vakit gerçekten kadın cinayetinin hiç yaşanmadığı bir dönem geçirdik Ama son yıllarda bakıyoruz Sakarya’da da bir hareketlilik var. ’Biz bu hareketliliğin önüne nasıl geçebiliriz, nasıl önceki yıllardaki o sıfır performansı tekrar devam ettirebiliriz’ diye biraz daha bu konuyu Sakarya’da önceledik. Şiddetle mücadele araştırma komisyonu, bizim çok yoğun çalıştığımız bir komisyon oldu. Neticesinde de tam bir ansiklopedi gibi ya da bir doktora tezi gibi muazzam bir araştırma raporu sunmuş olduk, güzel bir kazanım oldu. Bu araştırma raporunun özellikle son bölümde medyayla ilgili de çok geniş bir raporlamada yaptık. Bu her iki raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi linkinden de temin edilebilir. Şunu görüyorum, Deniz Hanım’ın sunumunda buradaki raporlarla da çok örtüşen aslında önlemler. Dolayısıyla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.