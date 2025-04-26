Bu doğrultuda, Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Destek Projesi kapsamında 33 amatör spor kulübüne toplamda 2 milyon 100 bin TL değerinde malzeme ve nakit desteği sağladı.

İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda düzenlenen teslim törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız, Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Osman Uçar, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ile spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in spora verdiği önemle örnek bir ilçe olduğunu vurgulayarak, yıllardır amatör spor kulüplerine destek verdiklerini ve imkanlar dahilinde bu desteklerin süreceğini ifade etti. Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak disiplinli bir yaşama yönlendirdiğini belirten Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Zeki, çevik ve ahlaklı gençler" hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Osman Uçar da desteklerden dolayı teşekkür ederek, özellikle küçük yaşlarda uyuşturucu ile mücadelede spor kulüplerinin önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Yerel ve genel yöneticilerden desteklerin devamını beklediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından, kulüplere içerisinde 20 adet Federasyon onaylı resmi maç topu, slalom seti, 10 adet antrenman huni, 20 adet antrenman çanağı, 20 adet antrenman yeleği, 5’li engel seti, antrenman merdiveni, 12’li koordinasyon çemberi, fox 40 düdük, kronometre, top taşıma hurcu, 2 çift kaleci eldiveni, 5 adet direnç lastiği ve el pompası gibi ekipmanların bulunduğu yardım paketleri teslim edildi.