Kulüp yönetimi, yeni sezonda tribün desteğini artırmayı hedeflerken, bordo-beyazlı taraftarları takımlarının yanında olmaya davet etti.

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan İnegölspor Basın Sözcüsü Mustafa Kender, tribünlerin yeniden bordo-beyaz renklere bürünmesini istediklerini belirterek, "Yeni sezonda tribünlerimizi bordo-beyaz renklere bürünmüş şekilde görmek istiyoruz. Kombine alan taraftarlarımız hem sezon boyunca takımlarının yanında olacak hem de kulübümüzün forması ve atkısıyla bu birlikteliğin bir parçası olacak. Tüm İnegölspor sevdalılarını kombinelerini alarak takımımıza destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

Kulübün açıkladığı 2026-2027 sezonu kombine fiyatları ise şöyle:

- Protokol: 200 bin TL

- VIP A: 30 bin TL

- VIP B: 20 bin TL

- VIP C: 10 bin TL

- VIP D: 10 bin TL

- Maraton: 2 bin 500 TL

İnegölspor yönetimi, kombine satın almak ve kampanyadan yararlanmak isteyen taraftarların 0 (533) 776 51 52 numaralı telefondan detaylı bilgi alabileceklerini belirtti.

Bordo-beyazlı kulüp, yeni sezonda tribünlerin yeniden dolmasını hedeflerken, taraftarlarını "#BirlikteGüçlüyüz" sloganıyla takımlarına destek vermeye çağırdı.