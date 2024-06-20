Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde başlayan anız yangını, ormana sıçramadan ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.



Yangın, 14.30 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler ile Bademlik mevkiisi arasında bulunan tarrım arazisinde başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede tarım arazisindeki otları saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.