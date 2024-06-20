Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde başlayan anız yangını, ormana sıçramadan ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

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Yangın, 14.30 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler ile Bademlik mevkiisi arasında bulunan tarrım arazisinde başladı.

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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede tarım arazisindeki otları saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA