Bursa’da annesini ölümle tehdit etmişti! TutuklandıOlay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Ömer Güler, annesi M.G.'den 100 lira istedi. Anne M.G., daha önce uyuşturucu madde kullanan oğluna para vermek istemedi. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre; annesini öldürmekle tehdit edip, evin perdesini ateşe veren Ömer Güler, istediği parayı alıp, çıktı. M.G.'nin şikayeti üzerine Ömer Güler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.