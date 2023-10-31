Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yavuz Uğurdağ, “Türkiye’nin yüksek performanslı ve geniş kapsamlı şarj ağı Trugo, 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonunu şehrimize ve Odamıza kazandırdık. Aynı anda 2 aracın şarj edilebildiği cihazımız Odamız hizmet binası bahçesinde hizmete girdi. Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor.”

“Trugo, Türkiye’de kurduğu şarj ağı altyapısıyla 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket unvanına sahip oldu. Trugo’nun yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşıyor. Elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelinde kurulan şarj ağını, App Store ve Google Play üzerinden 30 Mart’ta kullanıcıların hizmetine sunulan Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyorlar. Kullanıcılar, Trugo mobil uygulaması ile kendilerine en uygun istasyonu bulabiliyor, şarj sürecini takip edebiliyor, şarjın tamamlandığını görebiliyor, geçmiş şarj uygulamalarına erişebiliyor ve şarj ödemesini yapabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda yakınlarındaki Trugo istasyonunu ararken, eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de arama yapabiliyor. Kullanıcılar, anlık boş olan/müsait olan şarj istasyonlarını da görebiliyor. Hizmetin üyelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.