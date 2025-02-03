İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Operasyonda, şarjörü takılı ve kullanıma hazır halde bulunan:
🔹 36 adet ruhsatsız tabanca,
🔹 200 adet tabanca üst kapağı sürgü,
🔹 164 adet tabanca gövdesi,
🔹 162 adet tabanca şarjörü,
🔹 110 adet tabanca icra mili,
🔹 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi.
Ayrıca, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta bulunan B.G. isimli şüpheli yakalandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ