

Olay saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Yüksel E.(49), 10 ALE 841 plakalı kamyonetini fabrikanın bahçesine çekti.

Fabrikadan aldığı içerisinde talaş bulunan çuvalları forklift ile yüklemeye başladı. Kasaya düşmeyen çuvalları forkliftin üzerine çıkıp iten adam, dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan adam özel araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.