Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Sadece birkaç gün önce, 18 Ağustos Cuma günü motorine yapılan 1 TL 52 kuruşluk indirim, vatandaşların yüzünü güldürmüştü. Ancak yeni bir gelişmeyle beraber, akaryakıt fiyatları yine yükselişe geçiyor.

Bugün itibariyle, 21 Ağustos tarihine dair yapılan açıklamalara göre, mo torin fiyatlarına bir kez daha zam yapılacağı belirtiliyor. Geçerli olmak üzere 22 Ağustos Salı gününden itibaren, motorin fiyatlarına 1 TL'lik bir zam gelmesi bekleniyor. Bu gelişme, yakıt tüketimi önemli bir gider kalemi olarak hane bütçelerini etkileyen vatandaşlar için dikkate değer bir konu olarak karşımıza çıkıyor.