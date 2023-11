Çamlıca Restoran'da düzenlenen kahvaltının ardından bir açıklama yapan Bülent Temelli,

Önümüzdeki mart ayında yapılacak olan mahalli seçimlerde Ak Parti’mizden İnegöl Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracaatımla ilgili yapmış olduğumuz basın toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu vesile ile tüm ilçe halkımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet! Hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor. Bir yandan biz yerelde seçim atmosferine girmiş seçim çalışmaları yapıyoruz. Bir yandan da ülkemiz hızla kendi hedeflerine doğru ilerliyor. Ancak hemen yanı başımızda Gazze’de de bir katliam yaşanıyor. Yaşanan ve içimizi yakan bu dram ülke olarak bizim acilen ne kadar güçlü olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Sadece protesto ve telin mesajlarının yeterli olmayıp fiili olarak da bir şeyler yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği mücadeleyi daha da arttırabilmesi için bizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak projelerin hızla hayata geçmesi gerekiyor. Ne mutlu ki başta savunma sanayii olmak üzere ülkemizi güçlü ülke durumuna getirecek bütün hamleler Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hızla gerçekleştiriliyor. İşte tam buradan hareketle, Türkiye’nin aynı zamanda şehirlerinin de yeni yüzyıla hazırlanmasını öngören Eylül ayında yayınlanmış olan orta vadeli program ve TBMM de onaylanmış 12. Kalkınma planının da öngördüğü ve güçlü ülkeleri güçlü şehirlerin oluşturduğu, artık şehirlerin yarıştığı bir dünyada bizde bu yarışta vites yükseltip hızlanmalıyız diyoruz. Türkiye Yüzyılını oluşturacak olan şehrimizin İnegöl Yüzyılını planlıyoruz. Hem yerel de hem genelde 21 yıldır yapılan altyapının üzerinde her alanda yeni güçlü ve daha sağlıklı bir İnegöl’ü tasarlıyoruz. Bu vesile ile bugüne kadar Belediye Başkanı olarak şehrimize hizmet etmiş tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyor, başta Hikmet Şahin başkanımız olmak üzere aramızdan ayrılarak ebediyete irtihal etmiş olanlara da Allah’tan rahmet diliyorum

dedi.

Temelli açıklamasını şöyle sürdürdü;

AK Parti Belediyeciliği için önemli konulardan birisi ve aynı zamanda yerel yönetimler anlamında bir devrim olan Büyükşehir yasasından en etkin biçimde yararlanmak için oluşturulmuş stratejilerimiz çerçevesinde maksimum koordinasyon ve iletişim ile ilçe, büyükşehir farkını minimize ederek hizmetlerin aksamadan koordinasyon içerisinde yürütülmesi sağlanacaktır. Özellikle afetler ve iklim değişikliği için hükümetimizce oluşturulan finansal kaynakların İnegöl’e kazandırılması için çalışmalar yürütülerek, Yeşil Mutabakat ve afete karşı dirençli bir şehir oluşturmak için çalışacağız. Belediyemizin kolluk kuvvetlerini ve vatandaşlarımızı en iyi şekilde afetlere ve afet yönetimine hazırlıklı hale getirmek için çalışmalar yürüteceğiz. Girişimcilik, sanayi ve ticaretin gelişmesi için hızlandırıcı yapıların oluşturulması, bu mekanizmalarında sürdürülebilirliği sağlaması açısından yapılarını kurgulayacağız. Açık Yönetişim anlayışı çerçevesinde tüm bu çalışmaları, dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirerek İnegöl’ün sadece mobilyası değil, her şeyi ile marka şehir olması için çalışmalar yürüteceğiz. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere sanayi alanında da alternatif sektörler için öncülük ve yol göstericilik yapacağız. Yeşil ve dijital dönüşümü şehrin her yerinde temel odağa alarak, yenilikçi bir Ak Parti Belediyeciliği gerçekleştirilmesi esas noktamız olacaktır. Bu temel stratejiler ışığında “Projeci Başkan” lakabına yakışır şekilde projelerimiz hazır, süreçlerin netleşmesiyle herkesle paylaşıyor olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle aday adaylığı sürecinde Ak Parti adına karar verici teşkilat mensuplarımızın, kısmet olur adaylığımızın gerçekleşmesi durumunda da her alanda yeni, güçlü ve daha sağlıklı bir İnegöl'ü yine hep birlikte inşa etmek üzere tüm İnegöllü hemşerilerimin dua ve desteklerini beklerim.