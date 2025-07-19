Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen Muharrem ayı dolayısıyla kentin 17 ilçesinde aşure dağıtımı yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Gürsu Kapalı Pazar Yeri’nde Bursalılara aşure ikram etti. Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Başkan Bozbey, aşure geleneğinin paylaşmanın en güzel simgelerinden biri olduğunu ifade etti. Birlik ve beraberliğin yaşandığı bir ayın içinde olduklarını vurgulayan Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi olarak kentin birçok noktasında aşure ikramında bulunuyoruz. Bursalılara da aşure tadında bir yaşam diliyorum" dedi. Başkan Mustafa Bozbey, aşure dağıtımının ardından hem pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla hem de esnafla sohbet etti.

Kaynak: bülten