Doğu ve Batı Atık Su Arıtma Tesisleri’nde kullandığı enerji gideri için 2010 yılından beri enerji teşvik geri ödemesi alan BUSKİ, diğer atık su arıtma tesisleri için de aynı uygulamadan yararlanmaya hak kazandı.

Sağlıklı, teknolojik ve dirençli altyapı ağı oluşumunda, örnek yatırımlara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, çevre yatırımlarına da büyük önem veriyor. Evsel atık suları, insan ve çevre sağlığını gözeten bir anlayışla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği normlar çerçevesinde arıtarak alıcı ortama deşarj eden BUSKİ’nin söz konusu duyarlılığı, her yıl enerji teşviği kapsamında ödüllendiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda, atık su arıtma tesisine ait bir önceki yılın elektrik enerjisi harcamalarının bir kısmı yine aynı bakanlığın onayı ile enerji teşvik geri ödemesi adı altında geri alınabiliyor. Doğu ve Batı Atık Su Arıtma Tesisleri’nde kullandığı enerji gideri için 2010 yılından beri enerji teşvik geri ödemesi alan BUSKİ, diğer atık su arıtma tesisleri için de aynı uygulamadan yararlanmaya hak kazandı.

2021 yılı itibariyle Doğu ve Batı Atık Su Arıtma Tesisleri’ne ek olarak Küçükkumla Atık Su Arıtma Tesisi, Kirazlı Atık Su Arıtma Tesisi ve Kurşunlu Atık Su Arıtma Tesisi’nin de başvuru dosyasına eklenmesiyle birlikte toplamda 5 adet atık su arıtma tesisinin enerji teşvik geri ödemesinden yararlanmaya hak kazandığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “2022 yılında Gemlik Atık Su Arıtma Tesisi, Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi, İznik Atık Su Arıtma Tesisi ve Yenişehir Atık Su Arıtma Tesisleri’nin de enerji teşvik geri geri ödemesinden yararlanmaya hak kazanmasıyla tesis sayımız 5’ten 9’a yükseldi. Enerji teşvik geri ödemesinden yararlanabilecek tesis sayılarımızın artırılması ile ilgili olarak, gerekli tüm teknik çalışmalar ve resmi onay süreçleri, titizlikle devam etmektedir. Geçen sene itibariyle atık su arıtma tesisleri için 81 milyon 209 bin 485 liralık enerji teşviği alındı. Çevreci yatırımlarımız bundan sonraki süreçte de artan tempoyla devam edecek” dedi.