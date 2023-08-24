Bursa'da 11 Eylül Bulvarı üzerinde, sahipsiz dolaşan atların trafiği alt üst ettiği korkunç anlar, gözler önüne serildi. Son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu tür olaylar, sürücülerin can güvenliğini tehdit ediyor ve çözüm bekliyor.

Yakın çevre yolunda, başıboş dolaşan bir grup at, adeta kontrolsüz bir hızla ilerleyerek trafik akışını baltaladı. Karşı yönden gelen bir araçla korkunç bir çarpışma yaşandı. Sürücü, aniden beliren atların yolunu kesmesiyle çarpışmanın şiddeti karşısında neye uğradığını şaşırdı. Araç, atların üzerine doğru giderken, dehşet dolu anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.