Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişiden halen haber alınamadı. Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 11'inci gününde de hız kesmeden aranıyor. Deniz Kuvvetlerine ait 'Akın' gemisi gece saatlerinde 02.29'da batığın üzerinde ayrılırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan 'Nene Hatun' gemisi 9.50'de batığın üzerine yerleşti. 11 kişilik dalgıç ekibi ile arama kurtarma işlemi gün içinde başlayacak.

Kaynak: İHA