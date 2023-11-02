Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'da Perşembe günü için (bugün) sarı uyarıda bulundu.

Meteorolojinin yayımladığı son verilere göre bugün Bursa yağışlı bir havanın etkisine girecek. Sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 13° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 20° olacak.

Cuma günü, en düşük sıcaklık 12° olacağı tahmin ediliyor. Yağmurlu geçen bir günün ardından hava parçalı bulutlu olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

İnegöl'de hava nasıl olacak?

İnegöllüleri bugün gökgürültülü bir yağış bekliyor. En düşük sıcaklık 8° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 21° olarak ölçüldü.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;