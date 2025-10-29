

Bursa Büyükşehir Belediyesi, arasında otobüs, kamyon, kamyonet, greyder, silindir ve ekskavatör bulunan araçları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışını yapacak.

Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek ihale, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenecek. Katılım yoğun olursa toplantı, Belediye Meclis Salonu’nda yapılabilecek.

SATIŞA ÇIKACAK ARAÇLAR VE BEDELLERİ

İhalede satışa sunulacak araçlar arasında farklı yaş ve modelde çok sayıda taşıt bulunuyor.

1- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 EDZ 65 Plakalı 2005 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 35.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 1.050,00-TL

2- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 SAD 85 Plakalı 1998 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 25.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 750,00-TL

3- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 KH 086 Plakalı 1995 Model Kamyon Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 60.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 1.800,00-TL

4- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 EDZ 55 Plakalı 2006 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 60.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 1.800,00-TL

5- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 KH 136 Plakalı 1978 Model Kamyon Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 35.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 1.050,00-TL

6- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 BPH 270 Plakalı 1997 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 15.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 450,00-TL

7- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 BPH 281 Plakalı 1994 Model İtfaiye Aracı Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 15.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 450,00-TL

8- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 BPH 301 Plakalı 1999 Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 15.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 450,00-TL

9- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 AFT 367 Plakalı 1996 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 30.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 900,00-TL

10- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 EBB 43 Plakalı 2004 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 80.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 2.400,00-TL

11- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 EBC 25 Plakalı 1997 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 60.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 1.800,00-TL

12- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 TK 532 Plakalı 1998 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 90.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 2.700,00-TL

13- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 11- 6057 Demirbaş Nolu 2011 Model Greyder Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 180.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 5.400,00-TL

14- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 TM 616 Plakalı 2005 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 90.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 2.700,00-TL

15- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 YE 451 Plakalı 1990 Model Kamyonet Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 150.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 4.500,00-TL

16- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 96- 6510 Demirbaş Nolu 1996 Model Ekskavatör Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 190.000,00-TL + KDV (%10)

Geçici Teminat %3 : 5.700,00-TL

17- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 SA 213 Plakalı 2006 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 35.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 1.050,00-TL

18- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 SY 549 Plakalı 1994 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 20.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 600,00-TL

19- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 00-6515 Demirbaş Nolu 2000 Model Silindir Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 150.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 4.500,00-TL

20- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 SM 076 Plakalı 1998 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 75.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 2.250,00-TL

21- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 ST 840 Plakalı 2005 Model Otobüs Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 60.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 1.800,00-TL

22- Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 Adet 16 TB 902 Plakalı 2009 Model Otobüs Satış

Tahmin Edilen Bedel : 80.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 2.400,00-TL

Her araç için tahmini bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat yatırılması gerekiyor.

BAŞVURU VE İHALE DETAYLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgeleri 18 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00’e kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yer alan İhale Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.

İhale şartnamesi ve ekleri aynı birimden 500 TL (KDV dâhil) bedelle temin edilebilecek.

İhaleye şahıslar ve şirketler katılabiliyor. İhale ile ilgili ayrıntılar resmi ilan portalı üzerinden duyurularak süreç resmi olarak başlatıldı.

Kaynak: ilan.gov.tr