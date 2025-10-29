29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Yenişehir’de çok uzun yıllar sonra ilk defa ilçe stadyumunda büyük bir coşkuyla kutlandı. Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Garnizon Komutanı İbrahim Feyzi Büğdüz, Belediye Başkanı Ercan Özel’in yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, sabah saatlerinde renkli görüntülere sahne oldu.

Program, Kaymakam Ümit Altay’ın selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibinin sergilediği yöresel danslar, izleyicilerden büyük alkış aldı. Öğrencilerin Cumhuriyet temalı şiirleri duygulu anlara sahne olurken, spor gösterileri de izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Törende Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehterinin sahne aldığı konser, stadyumu dolduran vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Program, resmi geçit töreniyle son buldu. Yenişehir halkı, ellerinde Türk bayraklarıyla stadyumu kırmızı-beyaza boyayarak, Cumhuriyet’in 102’nci yaşını gurur ve coşkuyla kutladı.

Program sonrası değerlendirmede bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Cumhuriyet Bayramı’nı yaklaşık 15 yıl sonra yeniden stadyumda kutlanmasının büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Cumhuriyet, bu milletin en büyük kazanımıdır. Bugün bu coşkuyu Yenişehir’in her köşesinde, her yaştan vatandaşımızla birlikte yaşadık. Uzun yıllar sonra yeniden stadyumda yapılan kutlamalar, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi oldu. Bu anlamlı günde emeği geçen tüm kurumlarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve coşkusuyla stadyumu dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkandan şehit ailesine jest

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 2018 yılında Şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın anne ve babasına sürpriz yaparak ailesini evlerinden makam aracı ile aldırarak Cumhuriyet Bayramı törenlerini izlemesini sağladı. Şehidin Babası İsa Bal, "Çok güzel memnun olduk. Hatırlanmaktan mutlu olduk. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Şehidin Annesi Cevriye Bal ise, unutulmadıklarını bilmek kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, akşam saat 20.00’de Derviş Eroğlu Bulvarı’ndan Atatürk Anıtı’na kadar yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı’yla devam edecek. Ardından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Cumhuriyet Konseri ile son bulacak.