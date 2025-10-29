İlan.gov.tr internet adresinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan toplatma ilanına göre, söz konusu karavanların idari ve teknik şartlara uygun olmadığı ve bu nedenle kullanımlarının tehlike arz ettiği ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu karavanların sahipleri ve satıcılarının ürünleri belirtilen adreslere teslim etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ürünlerin teslimi sırasında tutanak düzenleneceği de bildirildi.

Toplatma kararı verilen karavanlar ve üretici firmalar şöyle açıklandı:

Bakanlığımızca güvensiz olduğu tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan 0 kategori araç (Karavan) ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 30.07.2025 tarihli 7057788 sayılı İdari Yaptırım Kararı ile karar verilmiştir. Söz konusu ürünü satan/kullananların ellerinde bulunan Hüdavendigar Mah. 10. Mutlu Sk. No:13 Osmangazi/Bursa adresine, düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir.