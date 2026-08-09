2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi kapsamında açık artırma yöntemiyle düzenlenecek ihaleler, 17 Ağustos Pazartesi günü Karacabey Belediyesi Hizmet Binası'nın 8'inci katındaki toplantı salonunda yapılacak. Saat 14.45'te başlayacak ihaleler 16.50'ye kadar devam edecek. Listedeki her taşınmaz için ayrı ihale düzenlenecek.

Kira Bedelleri 500 TL'den Başlıyor

Kiraya çıkarılacak taşınmazların aylık tahmini kira bedelleri kullanım alanı ve bulunduğu mahalleye göre değişiklik gösteriyor. Akçasusurluk Mahallesi'ndeki bir ofis için 500 TL + KDV, Beylik Mahallesi'ndeki dükkan için 750 TL + KDV, Ekmekçi Mahallesi'ndeki bakkal için ise 1.100 TL + KDV başlangıç bedeli belirlendi.

Sazlıca Mahallesi'ndeki depo ve işyeri 5 bin TL + KDV'den, Tophisar ile Keşlik mahallelerindeki kahvehaneler ise 10 bin TL + KDV'den ihaleye sunulacak.

İhale listesindeki dikkat çeken taşınmazlardan Drama Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Binası için aylık 20 bin TL + KDV muhammen kira bedeli belirlendi. Binada nikah salonu, gelin odası, giriş holü ve misafirhane bulunuyor.

Belediyenin kiralama ihalesinde kırsal mahallelerde bulunan kantar ve rampalar da yer alıyor. Fevzipaşa, Ekinli, Sultaniye, Keşlik ve Ekmekçi mahallelerindeki kantarlar için belirlenen tahmini kira bedelleri 1.500 TL ile 14 bin TL arasında değişiyor.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her taşınmaz için 3 yıllık tahmini kira bedelinin yüzde 3'ü oranında geçici teminat yatırması gerekiyor.

Katılımcılardan ayrıca 500 TL şartname bedelini yatırmaları, gerekli kimlik ve ikamet belgelerini teslim etmeleri ve Karacabey Belediyesi'ne vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması isteniyor.

İhaleye ilişkin şartname ve ayrıntılı bilgiler Karacabey Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden alınabilecek.