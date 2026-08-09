Şaşılık yalnızca estetik bir sorun değil; çift görme, derinlik algısında bozulma ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir göz hastalığı olarak biliniyor. Günümüzde şaşılık tedavisinde cerrahi her zaman ilk seçenek olmak zorunda değil. Liv Hospital Ulus Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Betül Tuğcu, uygun hastalarda botulinum toksini (Botoks) uygulamasıyla ameliyata gerek kalmadan başarılı sonuçlar elde edilebildiğini belirterek, doğru hasta seçiminin tedavide belirleyici olduğunu vurguladı. Bu yöntemin uzun yıllardır uygulanmakta olup uygun endikasyonlarda güvenli ve etkili bir seçenek olarak değerlendirildiği ifade edildi.

"Şaşılıkta her hasta ameliyat olmak zorunda değil"

Şaşılıkta tedavinin hastanın yaşına, kaymanın tipine ve nedenine göre planlandığını belirten Prof. Dr. Betül Tuğcu, "Toplumda şaşılık denildiğinde akla ilk olarak cerrahi geliyor. Oysa bazı hasta gruplarında botoks tedavisi hem hızlı hem de oldukça başarılı sonuçlar sağlayabiliyor. Özellikle erken dönemde doğru hastaya uygulandığında cerrahi ihtiyacını azaltabiliyor ya da tamamen ortadan kaldırabiliyor" dedi.

"Botoks göz kaslarındaki dengeyi yeniden sağlıyor"

Botoks uygulamasının şaşılığa neden olan kas dengesizliğini geçici olarak düzenlediğini ifade eden Prof. Dr. Tuğcu, şu bilgileri verdi: "Şaşılıkta göz kaslarından biri diğerine göre daha baskın çalışabiliyor. Botoks, fazla çalışan kasa uygulanarak bu kasın geçici olarak gevşemesini sağlıyor. Böylece karşı taraftaki zayıf kasın gözü orta hatta çekmesine fırsat tanıyor. Bu süreçte beyin de gözlerin yeni pozisyonuna uyum sağlayabiliyor. İlacın etkisi zamanla geçse bile bazı hastalarda elde edilen düzelme kalıcı olabiliyor."

"Özellikle ani gelişen şaşılıklarda etkili"

Botoks tedavisinin her şaşılık tipinde uygulanmadığını vurgulayan Prof. Dr. Betül Tuğcu, en başarılı sonuçların belirli hasta gruplarında görüldüğünü söyledi. Tuğcu, "Özellikle göz kası felçlerine bağlı olarak aniden gelişen şaşılıklarda botoks ilk tercih ettiğimiz yöntemlerden biri. Bu hastalarda cerrahi için aylarca beklemek gerekirken, botoks sayesinde hem çift görmeyi azaltabiliyor hem de kaymayı düzeltebiliyoruz. Ayrıca doğumsal şaşılıkların bazı tiplerinde, şaşılık ameliyatı sonrasında kalan küçük kaymalarda ve aralıklı şaşılıklarda da oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz" dedi.

"Çocuklarda da güvenle uygulanabiliyor"

Erken çocukluk dönemindeki bazı şaşılık türlerinde botoksun önemli avantajlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Tuğcu, "Bebeklerde genel anesteziyle yapılacak cerrahinin risk oluşturabileceği durumlarda botoks minimal invaziv bir seçenek olarak değerlendirilebiliyor. Erken dönemde uygulandığında göz kasları arasındaki dengeyi destekleyerek binoküler görmenin gelişimine katkı sağlayabiliyor. Elbette çocuk hastalarda uygulamanın deneyimli merkezlerde yapılması büyük önem taşıyor" dedi.

"İşlem sadece birkaç dakika sürüyor"

Botoks uygulamasının kısa sürede tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Betül Tuğcu, "Yetişkin hastalarda çoğunlukla damla ile yapılan lokal anestezi yeterli oluyor. EMG cihazı yardımıyla hedef kas belirleniyor ve enjeksiyon yaklaşık 3-5 dakika içerisinde tamamlanıyor. İşlem sonrasında hasta aynı gün günlük yaşamına dönebiliyor. Cerrahi kesi, dikiş ya da uzun iyileşme süreci gerekmemesi hastalar için önemli bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

"Tedavi kişiye özel planlanmalı"

Her şaşılık hastasının botoks tedavisi için uygun olmadığını belirten Prof. Dr. Betül Tuğcu, tedavi kararının ayrıntılı göz muayenesi sonrasında verilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Şaşılık tek tip bir hastalık değildir. Kaymanın derecesi, nedeni, süresi ve hastanın yaşı değerlendirilerek kişiye özel tedavi planı oluşturulmalıdır. Doğru endikasyonda uygulanan botoks tedavisi, hem fonksiyonel hem de kozmetik açıdan yüz güldürücü sonuçlar sağlayabilmektedir."