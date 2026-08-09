Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla planlanan 'Fethin 700. Yılı Mehter Konserleri', vatandaşları fetih coşkusuna ortak ediyor. Sergilerden sempozyumlara, söyleşilerden gösterilere, şenliklerden konserlere uzanan zengin etkinlik takvimiyle fetih sevincini şehrin dört bir yanına taşıyan Büyükşehir Belediyesi, her salı, perşembe ve cumartesi günleri Gazi Orhan Parkı'nda, cuma günü ise Saltanat Kapı'da vatandaşları tarihi marşlarla buluşturuyor. Program kapsamında Bursa Kılıç Kalkan Ekibi, Büyükşehir Belediye Bandosu ile Çocuk Boru ve Trampet Takımı da düzenledikleri gösterilerle, 7'den 70'e her yaştan vatandaşın beğenisini topladı. Tarihi atmosferde marşları hep bir ağızdan söyleyen ve gösterileri alkışlarıyla takdir eden vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'Fethin 700. Yılı Mehter Konserleri', 28 Ağustos tarihine kadar her salı, perşembe ve cumartesi günleri Gazi Orhan Parkı'nda, her cuma ise Saltanat Kapı'da saat 18ç00'de vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.