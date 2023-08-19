Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi ulaşılmaz ve zor olmaktan çıkarıp, toplumun tüm kesimleriyle buluşturma amacıyla düzenlenen Mobil Bilim Festivali (MobilFest), Hüdavendigar Parkı’nda vatandaşlara eğlence dolu bir bilim yolculuğuna çıkardı.BURSA (İGFA) - Bursa’da geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi gençlere sevdirmek amacıyla Astrofest, Bursa Bilim Şenliği (Science Expo), Asya Pasifik Bilim Merkezleri Ağı (ASPAC) Dünya Konferansı gibi birçok uluslararası programa ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerine bilimi sevdirmek ve ‘Ben de yapabilirim’ duygusunu aşılamak adına çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bilimi zor olmaktan çıkarıp, toplumun tüm kesimleriyle buluşturma amacıyla düzenlenen Mobil Bilim Festivali (MobilFest) de Hüdavendigar Parkı’nda düzenlendi. Festivale yoğun ilgi gösteren Bursalılar, astronomi, temel bilimler, bilimsel gösteri programları, animasyon ve belgesel gösterimleriyle eğlenceli deneyler yaşadı. Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla daha keyifli hale gelen festivalde, vatandaşlar gökyüzü gözlemi de yaparak uzayın gizem dolu dünyasına yolculuk yaptı. Program, Uğur İkizler ve Bülent Yaşarsoy’un ad katıldığı söyleşiyle de devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Mobilfest’e katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara ve gençlere yönelik ana kucaklarından başlayıp üniversite sonrası staj ve iş imkanlarına kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bir ülkenin gelişmişliğinin de yüksek teknoloji ve bilimle olabileceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ayağına bilimi getirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “MobilFest ile bunu gerçekleştiriyoruz. Bilim Teknoloji Merkezi’miz var. Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’miz var. Okullarımız bünyesinde laboratuvarlarımız var ama burada yaptığımız deneyimlerle de çocuklarımızın ufkunu ve vizyonunu geliştirmeye çalışıyoruz. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle yapılan bu organizasyona katılarak çocuklarımızın ve ailelerin heyecanına ortak olduk. Çocuklarını bu festivale getiren ailelere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gelişimi için bu tip etkinliklerin çok değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.