Yüzlerce kilo ağırlığındaki büyükbaş hayvan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde ilginç bir kurbanlık kazası meydana geldi. Kocasinan Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir apartmanın giriş katındaki pencere ile kaldırımın arasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, boğayı kurtarmak için çalışma başlattı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki boğa, zarar görmeden kurtarıldı.

Boğayı kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.