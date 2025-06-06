Geçtiğimiz cuma günü ilk ibadetin yapıldığı Anadolu Hisarı Namazgâhı, bugün bayram namazına ev sahipliği yaptı. İstanbul’un en eski açık hava ibadet mekanlarından biri olan namazgahta yaz boyu cuma namazları kılınabilecek.

Beykoz’da bulunan Anadolu Hisarı Namazgahı bayram namazına ev sahipliği yaptı. Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu’nun kıldırdığı bayram namazına katılan Müslümanlar, açık havada ibadet etme fırsatı buldu.

Osmanlı döneminde sefere çıkmadan önce askerlerin topluca namaz kıldığı, halkın bayramlarda ve özel günlerde buluştuğu namazgah, İstanbul’un en eski açık hava ibadet mekanlarından biri olma özelliği taşıyor. Taş mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken namazgâh, Beykoz’un hem kültürel hem de dini kimliğini yansıtan önemli bir yapı olarak öne çıkıyor. Namazgahta dini vecibelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar yaz boyunca burada cuma namazlarını eda edebilecek.

İlk ibadet 30 Mayıs’ta

Beykoz Müftülüğü’nün girişimiyle ilk kez 30 Mayıs tarihinde ibadete açılan tarihi namazgah, hem tarihî mirasın canlandırılması hem de manevi atmosferin yaşatılması açısından büyük önem taşıyor.

Açık havada namaz kılmak amacıyla yapılan ibadet yeri olan namazgah, şehirlerde ve yakın çevredeki mesire yerlerinde daha çok yaz mevsiminde hizmet vermek amacıyla kurulurdu. Buralarda cuma ve bayram namazlarıyla Ramazan’da teravih namazları kılınırdı. Şehir namazgâhlar ise yolculuk sırasında ibadet ve dinlenme ihtiyacını gidermek amacıyla menzil yerlerinde inşa edilirdi.