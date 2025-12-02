Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Talha Öziş, şunları söyledi:

“A takımımıza takviye yapmak adına Bursaspor’dan genç yetenek stoper Behzat Taha Dede’yi kadromuza kattık. Transfer sürecinde bize gösterdikleri kolaylık ve anlayış için Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik ile yönetimine teşekkür ederiz. Behzat’ın takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Genç oyuncumuza İnegölspor forması altında başarılar diliyoruz.”

Genç futbolcu Behzat Taha Dede ise imza töreninde yaptığı konuşmada, İnegölspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Bana güvenen yöneticilerimize ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.