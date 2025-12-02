Cuma Mahallesi'nde kuyumcu, konfeksiyon, tuhafiye ve kunduracıların çoğunlukta yer aldığı İnegöl Sarraflar Çarşısındaki taşınmazın satış ücreti, herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi. Sarraflar Çarşısındaki işyerlerinin metrekare satış bedelleri 1 milyon TL'ye yaklaştı.

İnegöl'ün yeni yerleşim bölgesi olan Karalar, Kozluca gibi bölgelerde arsa satış fiyatları 10 ila 20 bin TL arasında, Bursa-Ankara yoluna cephe imarlı arsalar ise 25-35 bin TL arasında bedellerle satılıyor.



İnegöl'de OSB'lerdeki fabrika binalarının da metrekaresi yine 20 ila 30 bin TL arasında alıcı buluyor. İnegöl şehir merkezinde en popüler caddelerde ise işyerlerinin metrekare satış fiyatları ise 100 ile 200 bin TL arası değişiyor.

İnegöl Kapalı çarşı ise adeta para basıyor. Sarraflar Çarşı içerisinde satışa çıkarılan 28 metrekarelik bir dükkan 26 milyon 800 bin TL bedelle satışa konuldu. Böylece bu yerin metrekare satış bedeli 957 bin 142 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, tarla, arsa, konut ve işyerleri statüsünde metrekare bazında İnegöl'ün en pahalı yerini de ortaya çıkarmış oldu.