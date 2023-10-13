Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü liderliğinde hareket ederek, kesin hapis cezalarıyla aranan suçlulara karşı şafak operasyonu düzenledi. Tam 200 ekip ve bin polis, şehirdeki 190 farklı adrese koordineli bir şekilde baskınlar gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda, uyuşturucu suçlarından tutun da kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan 128 kişi, haklarındaki cezalar nedeniyle gözaltına alındı.

Operasyon, Polis Özel Harekat birimleri ve dron teknolojisi desteğiyle gerçekleştirildi. Kapıların koç başlarıyla kırıldığı bu etkili operasyon sırasında, aralarında hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay ceza alan S.B, eziyet etme suçundan 9 yıl 6 ay ceza bulunan M.T, ve silahla tehdit suçundan 6 yıl 6 ay ceza alan G.D gibi çeşitli suçlardan aranan 128 kişi, adreslerinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen devam ederken, İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla aralıksız olarak devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.