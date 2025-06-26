Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin suçlulara yönelik yürüttüğü çalışmalar sürerken, ekiplerin takibinde olan 45 yaşındaki E.K. pazarda görüldü. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi alışveriş yaptığı sırada yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin 18 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İfadesinde "Pazara çıktım" diyen şüpheli sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O şüpheli bir dahaki pazarını 4 yıl 5 ay 22 gün sonra yapabilecek.

Kaynak: İHA