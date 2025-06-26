Esad rejiminin Suriye’de düşmesi ve güvenli bölgelerin genişlemesiyle, Türkiye’de uzun süredir yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşleri hızlandı. Bir zamanlar savaşın tehdidinden kaçıp Türkiye’ye sığınan binlerce kişi, şimdi kendi topraklarına yeniden bağlanma çabasına girdi. Öğrencilerin karne döneminin başlamasıyla birlikte artan bu toplu dönüş hareketi, kira fiyatlarında da önemli düşüşlere yol açtı.

KİRALAR YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Göçün en yoğun yaşandığı şehirlerden Kilis’te, bu dönüşler konut piyasasında da belirgin etkiler yarattı. Geçen yıl kiralık daire fiyatları 15 bin liraya kadar çıkarken, bu yıl 7 bin liraya kadar geriledi. Emlakçılar, özellikle karne döneminin ardından dönüşlerin hızlanmasıyla birlikte talebin azaldığını ve bunun kira fiyatlarını doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

"SOBALI EVLERDE FİYATLAR DİBE VURDU"

Emlakçı Mehmet Kavuşturan, bazı bölgelerde düşüşün sınırlı olduğunu belirterek, "Tabii Kilis'te popülaritesi yüksek semtler var. Yeni Beşevler, Kazım Karabekir gibi memur kesimine hitap eden bölgelerde ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ancak şehir içinde bazı mahallelerde, özellikle sobalı evlerde fiyatlar dibe vurdu. Hatta bazı evlere kiracı bile bulunamıyor." dedi.

"8 BİN LİRAYA DOĞALGAZLI EV BULMAK MÜMKÜN"

Kavuşturan, Suriyeli sığınmacıların dönüşlerinin kira piyasasına doğrudan yansıdığını vurgulayarak, "Geçen sene şehir içinde 12 bin liraya kiraya verdiğimiz evleri bu yıl 10 bin liraya veriyoruz, yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda Kilis'te 15 bin liraya kiralık ev neredeyse kalmadı. 8 ila 10 bin lira arasında doğalgazlı ev bulmak mümkün." şeklinde konuştu.

Sobalı evlerde ise fiyatların çok daha düşük olduğunu söyleyen Kavuşturan, "Bir odalı sobalı evler 2 ila 5 bin lira arasında kiralanabiliyor. Doğalgazlı evler ise 5-6 bin liradan başlıyor. En düşük kira 2 bin liradan başlıyor." diye konuştu.