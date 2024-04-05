Doruk Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi hekimlerinden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kamran Aliyev, herhangi bir kesi yapmadan uyguladığı akciğer ameliyatı ile Bursa’da bir ilke imza attı.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kamran Aliyev, akciğer dokusu kalınlaşması olarak bilinen akciğer interstisyel hastalıkları tanısında uyguladığı operasyon yöntemiyle Bursa’da bir ilki gerçekleştirdi. Daha öncesinde açık ya da kapalı olarak yapılan ameliyatlarda uygulanan kesi işlemi, bu ameliyatta ağız yada burundan bronkoskop ile özel kriyo cihazla girilerek yapılan dondurma işlemi sayesinde yapıldı.

Doruk Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi’nde yapılan ameliyatla Bursa’da bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Op. Dr. Kamran Aliyev, “Bu hastalıkta akciğer dokusu esnekliğini kaybettiği için gaz alışverişi bozuluyor. İlk olarak hastalığın teşhisini koyarak tedavi yöntemini belirledik. Daha öncesinde bu ameliyatlar açık ya da kapalı olarak kamera yardımı ile kesi yapılarak gerçekleştiriyordu. Biz ise nefes yollarından akciğere ulaşarak özel cihazlarla dondurma işlemi yapıp operasyonu gerçekleştirdik” dedi.

Geçirdiği operasyon sonrasında eski sağlığına kavuştuğuna söyleyen 60 yaşındaki Hasan Özkan ise ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Kamran Aliyev ve Doruk Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederek, “Göğüs ağrısı ve öksürük şikayetleri nedeniyle gittiğim başka hastanelerde tam olarak hangi hastalık olduğu söylenemedi. En son Doruk Hastanesi’nde değerli doktorum Kamran Aliyev’in yaptığı ameliyat sonrası sağlık sorunum tam anlamıyla açıklığa kavuştuğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Kaynak: İHA