UKOME tarafından açıklanan yeni tarifede en kısa mesafe aylık 2 bin 390 TL olurken, en uzak mesafe ise 4 bin 565 TL olduğu öğrenildi.



Alınan kararda; 2025-2026 Yılı Eğitim ve öğretim Yılı M.E.B.'nin belirlemiş olduğu fiilen okula gidilen 184 günlük eğitim ve öğretim günü dikkate alınarak yıllık olarak belirlenmiş olup, resmi ve idari tatiller ücrete tabidir. Ücretler 184 okul günü üzerinden hesaplandığından, normal eğitim takvimi için yarı yıl (sömestre) tatili süresince ayrıca ücret alınmaz, yarı yıl (sömestre) fiyatlara dahil değildir. Fakat mücbir sebeplerden dolayı eğitime-öğretime 15 günden fazla ara verilmesi durumunda, mücbir sebeple uzama dönemine tekabül eden ücretin sadece %50'si alınacaktır. Tarifede belirtilen mesafe dilimlerine ait kilometrenin aşılması halinde üst dilim ücreti ödenir.

Ücretler gidiş - dönüş olup, ayrıca dönüş ücreti ödenmez.

Kilometreler tek yön seferleridir.

Rehber öğretmen bulundurulması zorunlu olan servislerde, fiyatlara öğrenci başına yıllık 10800 (aylık 1200) TL ilave edilir.

21 Km.'yi aşan mesafelerde beher kilometre için 50 TL ücret ilave edilir.

Etüd için ilave servis hizmeti verildiğinde servis ücretinin % 30'u ilave edilir.

Kardeş indirimi her iki kardeş için ayrı ayrı %10 olarak uygulanır (Gerekli belgelerin ibraz edilmesi ve aynı servisi kullanmaları halinde).

Okul servis araçlarında ücret tarifesi bulundurulması zorunludur.

Kilometreler belirlenirken ev - okul arasındaki ana arter mesafeleri dikkate alınarak belirlenir.

Belirlenen ücretlere % 10 K.D.V. dahildir.

Belirlenen tarife Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki Devlet ve Özel tüm okul servislerini kapsar. Tarifeye uymayanlar hakkında 6502 sayılı Kanun'un 75. maddesi uyarınca yasal işlem başlatılır. Tarifeye uyulmadığına ilişkin şikayetlerde makbuz veya fatura ibraz edilmek koşuluyla Zabıta Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Taşınan öğrencinin; okulunun veya ikametgahının değişmesi, uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi, okumaktan vazgeçmesi veya okuma hakkını kaybetmesi hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda, servis aracı sahibi varsa geriye kalan ayları n ücretlerini iade etmekle yükümlüdür. Bu mücbir sebepler dışında öğrenci tarifede belirtilen yıllık ücreti ödemekle yükümlüdür.

Ücretler yıllı k olarak ödenebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de (en fazla 9 taksit) ödenebilir. Taşıma ücreti her ayın 1’i 15’i arası ödenmesi esastır.

Tek yönlü servis kullanımlarında toplam ücretin % 60'ı ödenir.

Okul Servis Aracı fiyat tarife değişikliği 01/07/2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.