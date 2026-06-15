Gram altın alış fiyatı 6 bin 411 lira, satış fiyatı ise 6 bin 508 lira olarak belirlendi.

22 ayar altın 5 bin 860 liradan alınırken, 6 bin 143 liradan satılıyor. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 517 lira, satış fiyatı 4 bin 716 lira oldu.

Çeyrek altın alışta 10 bin 503 lira, satışta 10 bin 633 liradan işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 503 lira, satış fiyatı ise 10 bin 614 lira olarak listelendi.

Yarım altın 21 bin 018 liradan alınırken, 21 bin 247 liradan satılıyor. Tam altında ise alış fiyatı 41 bin 901 lira, satış fiyatı 42 bin 390 lira seviyesinde bulunuyor.