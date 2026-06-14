Kocaeli'de tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yürütülen proje kapsamında üreticilere tohumu yüzde 75 hibe ile dağıtılan süt otunun hasadına başlandı. Et ve süt verimini artıran süt otunun kalitesi ve yüksek verimi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmek için sonbaharda 3 bin 950 çiftçiye yaklaşık bin 420 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere 22 bin paket arpa ve 5 bin 400 paket yem bezelyesinin yanı sıra 9 bin 200 paket süt otu tohumu dağıtıldı. Dağıtılan yüzde 75 hibeli süt otu tohumları, kent genelinde toplam 45 bin dekar alanda toprakla buluştu.

Yılda 5 kez hasat edilebiliyor

Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak, et ve süt verimini artırmak amacıyla ekilen süt otu, yonca ve mısır silajına önemli bir alternatif oluşturuyor. Yüksek enerji verimi ve protein oranına sahip yerli ve milli tohumlu süt otu, yoncaya göre daha az sulama gerektirmesi ve yılda 5 kez hasat edilebilmesiyle çiftçilere büyük bir ekonomik avantaj sağlıyor. Üreticiler, tarlalarda biçilen yem bitkilerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bölgeye kazandırılan balyalama makineleriyle topluyor. Kurutulan otları kısa sürede balya haline getiren bu makineler, iş gücü ihtiyacını azaltırken yem hazırlama maliyetlerini de büyük oranda düşürüyor.

'80 bin lira yerine 20 bin lira ödedim'

Hasada başlayan ve yüksek verimden memnun olan çiftçiler, tarımsal desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. İzmit ilçesi Yenice Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ercan Sarı, desteklerin üretim maliyetlerini düşürdüğünü ve çiftçiye rahat bir nefes aldırdığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla bölgedeki üreticilere sağlanan balyalama makinesinin kolaylık sunduğunu ifade eden Sarı, 'Bu sene gübre maliyetleri de göz önüne alınarak destekler yüzde 75'e çıktı. Ben yonca tohumu desteğinden faydalandım. 70 dönümlük alan için 350 kilogram tohum verildi. Piyasadan alsaydım yaklaşık 80 bin lira ödemem gerekecekti. Destek sayesinde ödediğim tutar 20 bin liranın bile altında kaldı' şeklinde konuştu.