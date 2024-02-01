Bursa'da elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ, 02, 03 ve 04 Şubat tarihlerinde planlanan elektrik kesintilerini duyurdu. Kesintiler, şu mahalleleri kapsayacak:

Karacabey Elektrik Kesintisi: 02.02.2024 tarihinde 10:00 - 12:00 saatleri arasında Tophisar, İsmetpaşa, Yenisarıbey, Akhisar, Eskisarıbey, Ortasarıbey, Çavuş, Danişmet, Beylik, Ova Hamidiye, Sultaniye, Dağkadı, Ovaesmen, Sazlıca, Küçükkaraağaç ve Durumtay mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Mudanya Elektrik Kesintisi: 02.02.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Şükrüçavuş ve Çepni mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.

Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi: 02.02.2024 tarihinde 10:00 - 12:00 saatleri arasında Durumtay, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Alacaat ve Hacıahmet mahallelerinde, 04.02.2024 tarihinde 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 saatleri arasında Tatkavaklı, Yalıntaş ve Yunus Emre mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Nilüfer Elektrik Kesintisi: 02.02.2024 tarihinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında Yüzüncüyıl ve Ürünlü mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.

Yıldırım Elektrik Kesintisi: 03.02.2024 tarihinde 00:00 - 05:00 saatleri arasında Yiğitler mahallesinde, 04.02.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yavuzselim ve Duaçınarı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.