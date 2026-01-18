Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesinde Boğazova mevkiinde seyir halinde olan Ercan B.(33) yönetimindeki 16 Y 0984 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak ters duran araçta sürücü ile araçta yolcu konumunda bulunan Erencan A., Recep Ş.(29), Orhan I. ve Tamer S.(24) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ