'Bursa Tanpınar Yılı' etkinlikleri kapsamında 'Tanpınar'ın İzinde Bursa'da Zaman' gezi ve tanıtım programı düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kent tarihine ve belleğine edebi bir yolculuk yapmasını sağladı.

Geçtiğimiz yıl Nâzım Hikmet'in Bursa'daki izlerini keşfetmek amacıyla 'Nâzım'ın Bursa Rotası' gezi ve tanıtım etkinliğini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa tarifiyle gezi rotası oluşturdu. Tanpınar'ın 'Bursa'da Zaman' eserinden ilhamla hazırlanan özel rotayla, katılımcılara kentin tarihî ve kültürel dokusu farklı bir bakış açısıyla sunuldu.

Kent Tarihi, Tanıtım Ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda, rehber Samet Altıntaş eşliğinde türbeler, camiler ve eski bahçeler ziyaret edilerek Tanpınar'ın edebi anlatımı üzerinden Bursa yeniden keşfedildi. Tophane Saat Kulesi önünden başlayan rota; Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Tahtakale Çarşısı, Orhan Camii, Ahmet Vefik Paşa tiyatro binası, Irgandı Köprüsü, Setbaşı Camii, Yeşil Külliyesi ve Âşık Yunus Türbesi ziyaretlerinin ardından Emir Sultan Külliyesi ile sona erdi. Rota boyunca katılımcılar, geçmiş ile bugün arasında kurulan güçlü bağ sayesinde Bursa'nın kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Tanpınar'ın kelimeleriyle Bursa'yı yeniden keşfetmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getiren vatandaşlar, tarihi yerinde yaşatarak öğreten organizasyonlardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.