Bursa Valiliği, kent genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak 2026 Pazar sabahından itibaren rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 50-75 km hızla (6-8 kuvvetinde) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın etkisinin 19 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden sonra azalması bekleniyor. Uyarının 18 Ocak 06.00 ile 19 Ocak 23.59 saatleri arasında geçerli olacağı belirtildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksaklıklar ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

