Bugün Bursa'da hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 25 derece civarında seyrediyor.

Öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceye kadar yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esiyor. Akşam saatlerinde bulutlar artacak ve hafif yağmur bekleniyor. Yarın gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var ve sıcaklığın 22 dereceye düşmesi bekleniyor.

İnegöl Hava Durumu Raporu

İnegöl'de bugün hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık 24 derece olarak ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 26 dereceye kadar çıkabilir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esiyor. Akşam saatlerinde bulutların artmasıyla birlikte hafif yağmur bekleniyor. Yarın için ise gök gürültülü sağanak yağış ihtimali mevcut ve sıcaklığın 22 dereceye düşmesi öngörülüyor.