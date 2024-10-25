Sıcaklıklar 15-22°C arasında değişecek. Öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkacak olanların yanl arında şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir. Rüzgar hafif, doğu yönünden esecek. Akşam saatlerinde ise hava biraz daha serinleyecek.

İnegöl’de ise hava durumu biraz daha değişken. Bugün parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklık 14-20°C aralığında seyredecek. Özellikle öğleden sonra yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek.