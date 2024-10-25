Sıcaklıklar 15-22°C arasında değişecek. Öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkacak olanların yanlScreenshot 2024 10 24 23 57 39 31 40Deb401B9Ffe8E1Df2F1Cc5Ba480B12arında şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir. Rüzgar hafif, doğu yönünden esecek. Akşam saatlerinde ise hava biraz daha serinleyecek.

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İnegöl’de ise hava durumu biraz daha değişken. Bugün parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklık 14-20°C aralığında seyredecek. Özellikle öğleden sonra yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek.

Kaynak: Haber merkezi