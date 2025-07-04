Yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 17.00’den 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar e-BUSKI, e-Devlet Kapısı ve Buskimatik noktaları üzerinden gerçekleştirilen abonelik işlemleri ile borç ödeme hizmetleri devre dışı kalacak.

Kurum ayrıca, Temmuz ayı ödemelerinde aksama yaşanmaması için bankalar ve diğer ödeme kuruluşları aracılığıyla otomatik ödeme talimatı vermiş abonelerin, ilgili bankalarla iletişime geçerek talimatlarda herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmelerinin önemine vurgu yaptı. Bankalar tarafından ödeme talimatlarında aksama olacağı bildirilirse, Temmuz ayı ödemelerinin manuel veya online kanallar üzerinden yapılması gerektiği belirtildi. Bu uygulamanın, abonelerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla bir defaya mahsus olarak uygulanacağı kaydedildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.