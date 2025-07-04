1973 yılından bu yana Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Zeren Group Holding, modüler mobilya, döşemeli grup ürünleri ve yatak üretimi alanında sektörün önemli oyuncularından Alfemo’yu bünyesine kattı. Bu satın almayla birlikte mobilya sektörüne adım atan grup, 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren ve yurt dışında da güçlü bir varlığa sahip olan Alfemo’nun operasyonlarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Rekabet Kurulu'ndan gerekli onayın alınmasının ardından tamamlanan devir işlemi, Zeren Group Holding’in büyüme stratejisine katkı sunacak. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, 52 yıldır farklı alanlarda Türkiye ekonomisine hizmet verdiklerini belirterek, Alfemo’nun da bu yapı içine katılmasıyla yeni bir sektörde yer almaya başladıklarını ifade etti. Yurt dışında önemli yatırımları olan bir grup olarak, Alfemo’nun hem Türkiye’deki hem de küresel pazardaki marka gücünü artırmak için çalışacaklarını söyledi.

Zeren, orta vadede hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni yatırımlara imza atacaklarını vurguladı. Şu anda Türkiye’de 64 mağazası bulunan Alfemo’nun yıl sonuna kadar bu sayıyı 100’e çıkarmayı hedeflediğini belirten Zeren, istihdamın da 460 kişiden daha yukarıya taşınmasının planlandığını aktardı. Bu büyümeyle birlikte yurt dışı bilinirliğini artırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Zeren, yarım asrı aşan tecrübeleriyle Türkiye’ye değer katmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Alfemo, orta ve orta-üst segmente hitap eden ürünleriyle mobilya sektöründe yurt içinde ve yurt dışında güçlü bir duruş sergiliyor. 1997 yılında İzmir’de kurulan şirket, 200 bin metrekarelik modern üretim tesisinde yıllık 860 bin adet modüler mobilya, döşemeli ürün, yatak, baza ve başlık üretim kapasitesine sahip. Toplamda 460 kişilik bir istihdam gücüne sahip olan Alfemo, otomasyon destekli üretim altyapısıyla dikkat çekiyor.