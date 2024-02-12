Bursa’nın İnegöl ilçesinde girdiği mağazadan çaldığı ürünleri montunun içine gizleyen hırsız kameraya yakalandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak’taki bir ucuzluk mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren şüpheli, raflardaki ürünleri alıp incelemeye başladı. Eline aldığı ürünleri montunun cebine koyan şüpheli, mağazada gezmeye devam etti. İş yerinden deodorantlar ve kozmetik ürünleri çalan şüpheli, mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Şahıstan şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. Şüphelinin raftaki ürünleri çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.