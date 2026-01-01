Sakarya Üniversitesi kampüs bölgesinde Nisan ayında faaliyete başlayan işletme, yıl boyunca öğrencilerin uğrak noktası oldu. Günlük 12 ile 15 çeşit yemeğin hazırlandığı mutfakta, ekonomik fiyat politikası ön plana çıkıyor. Özellikle sınırlı bütçeyle eğitim hayatını sürdüren gençler, uygun fiyatlı sıcak yemek imkanından faydalanıyor. Öğrencilerin bütçesine katkı sağlamayı hedefleyen işletmede; çorba, ana yemek ve pilavdan oluşan üç çeşit menü ortalama 75 liradan sunuluyor. Açıldığı günden bu yana toplamda 105 bin öğrenciyi ağırlayan tesis, hem çeşitliliği hem de fiyat avantajıyla üniversite gençliğinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA