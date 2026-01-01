Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gerçekleştirdikleri bilim ve teknoloji hamlesiyle Milli Teknoloji Hamlesi konusunda farkındalık oluşturduklarını, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde çocukları ve gençleri yapay zekâ, yazılım, yenilikçi teknolojiler ve siber güvenlik başta olmak üzere bilim ve teknoloji alanında birçok konuda ücretsiz uygulamalı eğitim programıyla bir araya getirmeye devam ettiklerini ifade etti. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nün açılışını, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, kampüste bugüne değin 206 bin 688 çocuk ve gence eğitim verdiklerini belirtti. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde 10 farklı atölye ve keşif alanı ile laboratuvarlarda eğitimleri sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde 206 bin 688 çocuk ve gencimizi bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturduk" dedi.

"Canik’imizde teknolojiyi üreten nesilleri yetiştiriyoruz"

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde çocuklara ve gençlere yenilikçi teknolojileri yakından inceleme, deneyimleme ve öğrenme imkânı sunduklarını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde çocuklarımızı ve gençlerimizi yapay zekâdan siber güvenlik ve yazılıma, robotik kodlamadan doğa ve astronomi bilimlerine kadar pek çok alanda ücretsiz uygulamalı eğitim programıyla bir araya getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ayrıca yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyor, onların bu teknolojileri yakından incelediği, deneyimlediği ve öğrendiği özel eğitim müfredatı çerçevesinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde bugüne değin 206 bin 688 çocuk ve gencimize eğitim verdik. Canik’imizde Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle öğrenen ve teknolojiyi üreten nesilleri yetiştiriyoruz. Ufkun ötesini hayal eden ve yeteneklerini keşfeden gençlerimiz, rol model kimlikleri ve özgün eserleriyle ülkemiz için değer üreteceklerdir" diye konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitimleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grup halinde sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye’nin en başarılı keşif kampüsü"

Canik’te Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivali CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu ile Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek büyük ölçekli bilim şenliği CANİKFEST’i düzenlediklerini, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nün Türkiye’de yılın en başarılı keşif kampüsü seçildiğini, bu başarı neticesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından ödül verildiğini hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, okullarda kurdukları bilim ve teknoloji atölyelerinde de öğrencileri eğitimlerle bir araya getirdiklerini belirterek, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımızın yanı sıra okullarda kurduğumuz atölyelerde de öğrencilerimizi bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimler, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bir araya getiriyoruz. Ayrıca, alanında uzman isimlerin katılımıyla bilim söyleşileri ve bilim sergileriyle öğrencilerimizi buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.