Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası belli oldu. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak günlük yemek bedeli vergi istisnası KDV dahil 330 TL'ye çıkarıldı. Karar ile çalışanların öğle yemekleri için verilen yemek kartına yüklenecek miktar da netleşti.

GÜNLÜK YEMEK İSTİSNASI BELLİ OLDU

İşverenler, çalışanlara verdiği günlük yemek kartında belirli bir tutara kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Günlük yemek bedeli vergi istisnası yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Bu kapsamda bir günlük yemek bedeli vergi istisnasına yüzde 25 artış yapıldı.

2025 yılında 240 TL olan yemek bedeli vergi istisnası bir çalışan için;

Günlük: 330 TL

Aylık (22 iş günü): 7260 TL oldu.

YEMEK KARTI LİMİTLERİ YÜKSELECEK

Alınan karar ile çalışanların yemek kartlarından işverene daha düşük vergi kesintisi uygulanacak. Böylece çalışanlara verilecek yemek kartı limitleri artacak ve limit 7.260 TL’ye kadar yükselebilecek. İşveren, bu tutara kadar vergi ödemeyecek."