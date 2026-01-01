Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde şehir genelinde 134 ekip, 8 motosikletli ekip, 4 İHA (drone) ve 2 dedektör köpek görev yaptı. Uygulamalarda toplam 939 emniyet personelinin sahada bulunduğu bildirildi.

Ekiplerin yılbaşı gecesi boyunca şehrin dört bir yanında görev aldığı, trafik ve asayiş başta olmak üzere tüm alanlarda denetimlerin aralıksız gerçekleştirildiği belirtildi.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 'Osmanlı'ya başkentlik yapmış güzel Edirne'mizin yılbaşına huzur ve güvenli şekilde girmesi, vatandaşların huzurlu şekilde yılbaşını geçirmesi için hep birlikte görev yapacağız' dedi.

Öte yandan Edirne'de gerçekleştirilen trafik uygulamalarında, Noel Baba kostümüyle direksiyon başına geçen sürücü Mustafa Zobar denetimde durdurulunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Alınan tedbirlerle vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesinin sağlandığı ifade edildi.