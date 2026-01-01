Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.