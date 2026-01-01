İnegöllülerin yoğun ilgi gösterdiği programlara, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katılım sağladı. Programlar da ezgiler, şiirler ve koreografi gösterileri yer aldı.

Açılış ve selamlama konuşmasını yapan AGD İlçe Başkanı Eyyüp Aydınlı, Anadolu Gençlik Derneği’nin Mekke’nin Fethi programlarını her yıl geleneksel olarak Türkiye genelinde gerçekleştirdiğini ifade etti. Aydınlı, bu programların 81 ilde, 600’den fazla noktada icra edildiğini belirterek, yılbaşı gecesi adı altında yaygınlaştırılan eğlence anlayışına karşı bir duruş sergilediklerini vurguladı. Ayrıca, Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne hâkim olması için mücadele ettiklerini; hangi renk, ırk veya coğrafyadan olursa olsun tüm mazlumların yanında durmayı görev bildiklerini ifade etti.

Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Atan, Yeniceköy’de gerçekleştirilen programa ise Emekli Müftü Hasan Tanrıkulu katılım sağladı.

Programlar boyunca Mekke’nin Fethi’nin manevî anlamı, fetih ruhu ve Kudüs’ün İslam dünyasındaki önemi vurgulandı. Katılımcılara birlik, kardeşlik ve ümmet bilinci mesajları verildi. Ayrıca Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekilerek, mazlum coğrafyalar için dayanışma çağrısında bulunuldu.

Programlar, Anadolu Gençlik Derneği’nin Türkiye genelinde organize ettiği Siyer-i Nebi Yarışması’nda İnegöl’de ve Yeniceköy’de dereceye giren üç öğrenciye hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.